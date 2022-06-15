الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

محاضرة حول تسميد الأشجار في الكرك

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران

ادخال مفاهيم جديدة في مناهج العلوم لهذه الصفوف

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

قرار حكومي حول أنشطة قطاع المشتقات البترولية

اجراءات حكومية لتحفيز سوق رأس المال

مشروع قانون جديد للمجلس الطبي واعطائه صفة الاستعجال

الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

الأربعاء، 15-06-2022 02:46 م

وريكات في المفرق والبادية الشمالية لتوفير فرص عمل للشباب

d7bd787a-7f8d-4987-9699-1099ae8486f1


الوكيل الاخباري- بحث مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات خلال جولته الميدانية اليوم الأربعاء في محافظة المفرق والبادية الشمالية إمكانية دعم المشاريع التي يتقدم بها الشباب لتوفير فرص عمل لهم ولاقرانهم في مناطقهم. اضافة اعلان


وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تمويل مباشر لعدد من المشاريع خلال الزيارة. 

كما بحث وريكات خلال جولته إمكانية دعم المشاريع القائمة في المفرق والبادية الشمالية الممولة سابقا من الصندوق، وذلك لان هذه المشاريع تأثر بعضها بتداعيات جائحة كورونا والصندوق حريص على استمرارية وجودها. 

واطلع وريكات على أعمال بعض الجمعيات في البادية الشمالية، لدراسة تمويل بعض مشاريعها لتوفير فرص عمل لابناء هذه المناطق، مؤكدا أن الصندوق سينفذ عددا من ورش العمل والدورات التدريبية للباحثين عن العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62022816403893125114

محاضرة حول تسميد الأشجار في الكرك

520223113525650112167

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

ارتفاع تخزين السدود للمياه بنسبة 7ر46% وتحذيرات من الصقيع

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

620221510564384741271

البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران

apple-1-25-1-2021

الاتحاد العام للمزارعين يثمن إجراءات وزارة الزراعة لحماية التفاح المحلي

o1p6jHIKsC1yX534l6fZwBMH2P7XxG1IDwbs8rRM

نحو 4 آلاف حكم بالإدانة في قضايا تخريب الطرق العامة خلال 7 سنوات

أخبار متعلقة
e

أمين عمّان : استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ

62022114388701856518

تأجيل أقساط صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

_122371__2714456

الكايد يجتمع بالفعاليات الاقتصادية والشبابية في لواء ذيبان

90641

المناطق الحرة وصندوق التنمية يبحثان آليات تحفيز الاستثمار

5202223154730677676207

الكرك : جلسة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية للشباب

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يتفقد مشاريع ريادية في الرمثا