وريكات في المفرق والبادية الشمالية لتوفير فرص عمل للشباب

الوكيل الاخباري-

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بحث مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات خلال جولته الميدانية اليوم الأربعاء في محافظة المفرق والبادية الشمالية إمكانية دعم المشاريع التي يتقدم بها الشباب لتوفير فرص عمل لهم ولاقرانهم في مناطقهم.وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تمويل مباشر لعدد من المشاريع خلال الزيارة.كما بحث وريكات خلال جولته إمكانية دعم المشاريع القائمة في المفرق والبادية الشمالية الممولة سابقا من الصندوق، وذلك لان هذه المشاريع تأثر بعضها بتداعيات جائحة كورونا والصندوق حريص على استمرارية وجودها.واطلع وريكات على أعمال بعض الجمعيات في البادية الشمالية، لدراسة تمويل بعض مشاريعها لتوفير فرص عمل لابناء هذه المناطق، مؤكدا أن الصندوق سينفذ عددا من ورش العمل والدورات التدريبية للباحثين عن العمل.