وزارة التربية تدعو هذه الفئة من الخريجين

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء الباحثون والباحثات،من خريجي كلية التربية في جامعة اليرموك منذ عام 2018 فما بعد للمشاركة في اليوم العلمي.

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وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية عبر منصة "فيسبوك" أن الدعوة جاءت للمشاركة في اليوم العلمي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع كلية التربية في جامعة اليرموك.

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وأشارت إلى أن المشاركة تكون من خلال عرض ملخص الرسالة أو الأطروحة العلمية أو البحث المستقل عبر الرابط https://forms.gle/EATAWnqTTpvSivpT7



وبينت ان آخر موعد للمشاركة سيكون الخميس (10) تشرين ثاني الجاري.



