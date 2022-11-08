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الثلاثاء، 08-11-2022 10:12 ص

وزارة التربية تدعو هذه الفئة من الخريجين

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء الباحثون والباحثات،من خريجي كلية التربية في جامعة اليرموك منذ عام 2018 فما بعد للمشاركة في اليوم العلمي.

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وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية عبر منصة "فيسبوك" أن الدعوة جاءت للمشاركة في اليوم العلمي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع كلية التربية في جامعة اليرموك.
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وأشارت إلى  أن المشاركة تكون من خلال عرض ملخص الرسالة  أو الأطروحة العلمية أو البحث المستقل عبر الرابط https://forms.gle/EATAWnqTTpvSivpT7 

وبينت ان آخر موعد للمشاركة سيكون الخميس (10) تشرين ثاني الجاري.

 


 




 

 


 

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