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الثلاثاء، 18-10-2022 03:09 م

بدء مؤتمر الرواية الأردنية الثامن بجامعة اليرموك

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الوكيل الإخباري- بدأت في جامعة اليرموك اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الرواية الأردني الثامن بعنوان "الرواية العربية وتداخل الفنون"، والذي تنظمه مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة بالتعاون مع مديرية ثقافة اربد، ورابطة الكتاب الأردنيين- فرع اربد، ومختبر السرديات الأردني، ضمن فعاليات اربد العاصمة العربية للثقافة 2022.

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وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور رياض المومني خلال الافتتاح ، الذي حضره شخصية المؤتمر للعام الحالي أمين عام وزارة الثقافة الروائي هزاع البراري، أهمية المؤتمر في تعزيز الحركة الأدبية، مشيراً إلى تشبيك جامعة اليرموك مع المؤسسات الثقافية الوطنية يأتي تأكيدا لعلاقتها بالمجتمع المحلي والتعاون معه في سبيل النهضة بالحركتين الثقافية والفكرية .


بدوره، ألقى الأديب الفلسطيني يحيى يخلف كلمة باسم المشاركين ، ثمن خلالها جهود القائمين على تنظيم المؤتمر لاختيارهم الروائي هزاع البراري، شخصية المؤتمر لهذا العام تقديراً لجهوده في إثراء المنتج الروائي في الأردن.
وأشار يخلف إلى أن الأدباء والروائيين المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول العربية، يسعون جاهدين إلى تطوير الحركة الثقافية والأدبية على مستوى الوطن العربي، ليكون هذا المؤتمر علامة مهمة في إثراء الأدب العربي بشكل عام، والأردني بشكل خاص.


من جانبه ، أكد الروائي هاشم الغرايبة في كلمته عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن أهمية هذا المؤتمر تكمن بمشاركة العديد من النقاد والكتاب والروائيين من مختلف الدول العربية، الأمر الذي من شأنه إثراء المناقشات الثقافية فيما يتعلق بموضوع الرواية العربية بمختلف حيثياته، مثمناً دور مكتبة الحسين بن طلال في تنظيم أنشطة ثقافية واحتضانها لنادي القراء والقارئات، ونادي السينما، ونادي الكتاب، وتنظيم المعارض الفنية وغيرها من الأنشطة.

 

 

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