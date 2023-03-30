وزارة الشباب تطلق 17 خدمة رقمية

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

أطلقت وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس 17 خدمة رقمية ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمتضمنة 4 خدمات رئيسية ينبثق منها 17 خدمة فرعية تتمثل في خدمات الانتساب للمراكز الشبابية وخدمات الإنقاذ المائي والتدريب الرياضي في مركز إعداد القيادات الشبابية.جاء ذلك خلال حفل إطلاق الخدمات الرقمية بحضور وزيري الشباب محمد النابلسي والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وأمين عام الشباب الدكتور حسين الجبور وأمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وممثلين عن شركة ليكو المطورة للخدمات.وقال النابلسي، إن إطلاق الخدمات الرقمية اليوم يعد الخطوة الأولى نحو أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والتي تناولت رقمنه خدمات الانتساب للمراكز الشبابية التي تعد الذراع الرئيسي للوزارة والتي ينفذ من خلالها الخطط والبرامج والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للشباب إلى جانب خدمات مركز إعداد القيادات الشبابية بشقيها الإنقاذ المائي والتدريب الرياضي.ولفت النابلسي إلى أن التحول الرقمي اليوم يترجم الرؤى الملكية في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام والتي يعد الشباب ركيزة أساسية فيها والتي تؤكد على ضرورة الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الإدارة العامة.من جانبه اكد الهناندة أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شركاء وداعمين لجهود وزارة الشباب لتطوير وخدمة القطاع الشبابي مبيناً انه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021 – 2025 نعمل على تحسين تقديم الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن رؤية الحكومة لتحفيز مزيد من التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات والممكنات الأساسية لتحقيق رؤيتها.