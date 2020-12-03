الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 05:49 م

وزارة الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4029) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1376) في محافظة العاصمة عمّان. 
- (904) في محافظة إربد، منها (51) في الرمثا.
- (270) في محافظة المفرق. 
- (266) في محافظة عجلون. 
- (226) في محافظة جرش.
- (211) في محافظة الكرك.
- (203) في محافظة البلقاء.
- (177) في محافظة الزرقاء.
- (124) في محافظة مأدبا. 
- (121) في محافظة العقبة.
- (100) في محافظة الطفيلة. 
- (51) في محافظة معان، منها (24) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (231,237) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,959) حالة.
- سُجّلت (55) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,909) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) حالة، فيما غادرت (156) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,801) حالة، منهم (426) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,940) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (173,369) حالة.
- تمّ إجراء (25,260) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,627,156) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.9%).
إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

 




 

 


 

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