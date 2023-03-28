وزارة الصحة: 10425 عدد الوافدين المصابين بالكبد الوبائي C العام الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة أن عدد الوافدين المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) خلال العام الماضي بلغ 10425 مصابا بالمقارنة مع 5684 مصابا في عام 2021.



وقالت الوزارة في ردها على سؤال نيابي، إن عدد الوافدين المصابين بالتهاب الكبد الوبائي خلال العام الماضي (HBV) 790 مصابا، فيما كان عددهم في العام قبل الماضي 840 مصابا.



وأضافت أن عدد الوافدين الذين قاموا بإجراء الفحص الطبي خلال عام 2022 للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي بشقيه C وB بلغ نحو 245563 وافدا ووافدة، فيما بلغ عددهم خلال عام 2021 نحو 258000 وافدا ووافدة.



وأشارت الوزارة إلى أن فحوصات PCR للكشف عن إصابات التهاب الكبد الوبائي بشقيه C وB تجرى في مختبرات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك للتأكد من سلامتهم وعدم إلحاق أي ضرر في الصحة العامة.



وبيّنت أن نتائح فحوصات التهاب الكبد الوبائي تظهر في غضون يومين ويتم إعلام الوافد بنتيجة الفحص ويتم متابعة حالته الصحية عند الطبيب المختص في حال لزم الأمر تلقيه العلاج، حيث أن علاج الكبد الوبائي متوفر في عدة دول وبأسعار رمزية.



وحول فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، أوضحت أن العامل الوافد الذي تثبت إصابته بالإيدز يتم تسفيره خارج المملكة، وذلك في ظل إجراء الفحص سنويا لجميع فئات الوافدين على أرض المملكة.



ويعقد مجلس النواب، صباح غدا الأربعاء، جلسةً رقابية، لمناقشة ردود الحكومة، على 30 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.

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