الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الأوضاع الاقتصادية تخفض إقبال الأردنيين على العمرة في رمضان

الثلاثاء، 28-03-2023 12:54 م

وزارة الصحة: 10425 عدد الوافدين المصابين بالكبد الوبائي C العام الماضي

M63A0722


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة أن عدد الوافدين المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) خلال العام الماضي بلغ 10425 مصابا بالمقارنة مع 5684 مصابا في عام 2021.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال نيابي، إن عدد الوافدين المصابين بالتهاب الكبد الوبائي خلال العام الماضي (HBV) 790 مصابا، فيما كان عددهم في العام قبل الماضي 840 مصابا.

وأضافت أن عدد الوافدين الذين قاموا بإجراء الفحص الطبي خلال عام 2022 للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي بشقيه C وB بلغ نحو 245563 وافدا ووافدة، فيما بلغ عددهم خلال عام 2021 نحو 258000 وافدا ووافدة.

وأشارت الوزارة إلى أن فحوصات PCR للكشف عن إصابات التهاب الكبد الوبائي بشقيه C وB تجرى في مختبرات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك للتأكد من سلامتهم وعدم إلحاق أي ضرر في الصحة العامة.

وبيّنت أن نتائح فحوصات التهاب الكبد الوبائي تظهر في غضون يومين ويتم إعلام الوافد بنتيجة الفحص ويتم متابعة حالته الصحية عند الطبيب المختص في حال لزم الأمر تلقيه العلاج، حيث أن علاج الكبد الوبائي متوفر في عدة دول وبأسعار رمزية.

وحول فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، أوضحت أن العامل الوافد الذي تثبت إصابته بالإيدز يتم تسفيره خارج المملكة، وذلك في ظل إجراء الفحص سنويا لجميع فئات الوافدين على أرض المملكة.

ويعقد مجلس النواب، صباح غدا الأربعاء، جلسةً رقابية، لمناقشة ردود الحكومة، على 30 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.

اضافة اعلان

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-29 at 1.36.55 PM

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

320232322125943617740

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

62385843_1006

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

grilled-lamb-skewers

المطاعم: الحركة ضعيفة

0L5A0349

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

6423feea37908

فرصة استثمارية في المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء

أخبار متعلقة
bemS7IAdrG7PSEaayFadMlL2NiMXA2yukRLFEtcT

أماكن فحص كورونا مجانا في الأردن - أسماء

220232691142461754223

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تنظيم-الأسرة-مفهومه-وأهميته-وأكثر

الصحة تدعو الأردنيين إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة

bemS7IAdrG7PSEaayFadMlL2NiMXA2yukRLFEtcT

وزارة الصحة: نتائج عينات كورونا تخرج خلال 24 ساعة

220232691142461754223

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

2021_6_14_17_49_36_879 (1)

الصحة تنشر برنامج حملات التبرع بالدم لشهر آذار