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الإثنين، 06-12-2021 08:57 ص

وزارة العمل توجه رسالة للعمالة السورية

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الوكيل الإخباري - جددت وزارة العمل دعوتها للعمال غير الأردنيين من حملة الجنسية السورية التي لا تحمل تصاريح عمل أو التي لم تقوم بتجديدها بالسير في إجراءات الحصول على تصاريح عمل حتى يكون تواجدهم في سوق العمل قانوني ولا يخالف أحكام قانون العمل تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص، لأن تصريح العمل هو حماية لكل من العامل وصاحب العمل.

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وبينت الوزارة أن العامل غير الأردني من حملة الجنسية السورية مُعفى من رسوم تصريح العمل ورسوم الشهادة الصحية منذ عام ٢٠١٦ بموجب قرارات رئاسة الوزراء واخر قرار صدر في هذا الصدد كان مطلع العام الجاري ٢٠٢١.


وأكدت أنه سُمح للعمالة غير الأردنية من حملة الجنسية السورية بإصدار تصاريح العمل المرنة أو المؤقتة ويتوفر قائمة مرجعية بالمجموعات المهنية ووصف المهنة ضمن المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية.


 




 

 


 

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