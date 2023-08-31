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الخميس، 31-08-2023 05:01 م

وزير الأوقاف: "تنمية أموال الأوقاف" توفر فرص عمل للتخفيف من البطالة

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الوكيل الاخباري- نظّم المنتدى الاقتصادي الأردني (JEF)، الخميس، جلسة حوارية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي لبحث فرص وتحديات استثمار العقارات الوقفية في الأردن.اضافة اعلان


وشارك في الجلسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف، يوسف القضاة، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين في مجال الإنشاءات والمقاولات.

وأشار الخلايلة إلى أن دائرة تنمية أموال الأوقاف تعمل على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة ومحاربة الفقر.

واستعرض الخلايلة المزايا والحوافز التي تقدمها دائرة تنمية أموال الأوقاف، مثل الإعفاءات الضريبية والمرونة في التفاوض على أنواع العقود، لافتا النظر إلى نجاحات مشاريع الوقف حيث بلغت موجودات الوقف النقدية 20 مليون دينار، إلى جانب 10,000 دُنم من الأراضي الوقفية.

وأشار الخلايلة إلى أبرز التحديات منها العائدات المنخفضة وصعوبات في الحصول على التراخيص، والنظرة السلبية لبعض المشاريع العامة

وأثنى الخلايلة على جهود المنتدى الاقتصادي الأردني ودوره في التأثير الإيجابي على صناعة السياسات الاقتصادية.

وترأس الجلسة عضو مجلس الإدارة في المنتدى، عيسى مراد.

 




 

 


 

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