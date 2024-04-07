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الأحد، 07-04-2024 03:07 م

وزير الأوقاف يرعى حفل ختم القرآن في الشونة الجنوبية

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الوكيل الإخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أمس السبت، حفل ختم القرآن الكريم في مسجد راضي الحمدان في منطقة الكفرين بلواء الشونة الجنوبية.اضافة اعلان


وأكد الخلايلة حرص الوزارة على تنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بختم تلاوة القرآن الكريم لتحقيق رسالة المسجد في خدمة كتاب الله وإتقان تلاوته وتدبر آياته.

وأشار إلى أن مبادرة ختم القرآن في مساجد المملكة، تتضمن 12 ختمة في العام بمعدل ختمة كاملة في كل شهر، تعقد بعد صلاتي الفجر والمغرب، وفي شهر رمضان المبارك بعد صلاتي الفجر والعصر.

وحضر ختمة القرآن مع الدعاء، سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد، اسماعيل الخطبا، وعدد من أبناء المنطقة.

 




 

 


 

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