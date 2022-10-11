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الثلاثاء، 11-10-2022 12:40 م

وزير الأوقاف يفتتح فعاليات ملتقى الوعظ والارشاد واليوم الخيري في الرصيفة

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى الوعظ والارشاد واليوم الخيري، واليوم الطبي المجاني الذي تنظمه الوزارة وصندوق الزكاة في لواء الرصيفة.

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وقال الخلايلة خلال كلمة ألقاها في الاحتفال، إن تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والأيام الطبية المجانية، يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة تلمس حاجات المواطنين والعمل على حلها، ومعالجة التحديات التي تواجههم ضمن الامكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والامتثال بهديه عليه الصلاة والسلام في فعل الخير والسعي في حاجة الفقير والمسكين والمحتاج.


وأضاف أن وزارة الأوقاف وبالتعاون مع صندوق الزكاة تنظم منذ سنوات طويلة ملتقيات الوعظ والإرشاد في مختلف مناطق المملكة في ظل رسالة ورؤية الوزارة الدعوية، حيث يشارك فيها عدد من الائمة والوعاظ والعلماء من مختلف مديريات الأوقاف في المملكة بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية، والتفاعل مع المجتمع المحلي، بهدف تعظيم المفاهيم والقيم الإسلامية وتعزيزها في مجتمعاتنا.


وأكد حرص الوزارة وصندوق الزكاة الدائم وبشكل منتظم على تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية في المناطق النائية بمحافظات المملكة، دعما لأهلها وقاطنيها وتقديم المساعدات العينية والمادية وترميم المنازل وتوزيع المشاريع الإنتاجية المجانية على الأسر الفقيرة والمحتاجة.

 




 

 


 

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