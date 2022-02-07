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الإثنين، 07-02-2022 07:26 م

وزير الاعلام : الحكومة ستعقد برنامجاً جديداً يستهدف تدريب الناطقين الإعلاميين

مبنى رئاسة الوزراء


 
 الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن برنامج تدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين الحكوميين يعد خطوة أساسية لتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وضمان تدفق المعلومات، والتنسيق المشترك بين الوزارات حيال مختلف القضايا.

جاء ذلك في حديث الشبول خلال رعايته اليوم الاثنين ختام المرحلة الأولى من البرنامج الذي عقد بالشراكة والتعاون مع معهد الإعلام الأردني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستهدف 24 ناطقًا إعلاميًا من مختلف الوزارات، ونفذ خلال الفترة من 19 كانون الثاني الماضي وحتى 3 من الشهر الحالي.

وأشار الشبول خلال الختام الذي عقد في معهد الإعلام بحضور رئيسه التنفيذي الدكتور مصطفى الحمارنة، وعميدة المعهد الدكتورة ميرنا أبو زيد، إلى أن الحكومة وفي إطار شراكتها الممتدة والمستمرة مع معهد الإعلام الأردني، ستعقد برنامجاً جديداً يستهدف تدريب الناطقين الإعلاميين في المؤسسات والهيئات الحكومية، أسوة بزملائهم في الوزارات، بهدف تطوير الاتصال الحكومي وتعزيز قدرات العاملين فيه.

ولفت إلى أهمية دور الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في ايصال رسائل المؤسسات نحو وسائل الإعلام والمجتمع، والتصدي لخطاب الكراهية والإشاعات والسلبية التي تنتشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

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