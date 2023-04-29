وزير التربية: تطبيق 10 تخصصات مهنية جديدة العام المقبل

الوكيل الاخباري - يبدأ تطبيق نظام جديد للتعليم المهني العام الحالي عبر 6 تخصصات جديدة العام الحالي؛ وفي العام المقبل سيكون هناك 10 تخصصات جديدة حسب نظام "بيتيك" وفق وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.



وأوضح محافظة في تصريحات صحفية أن النظام يُستخدم في أكثر من 70 دولة في العالم من ضمنها الأردن، وهو موجود في جامعة الحسين التقنية وكلية لومينوس، وتطبق بعض المدارس في الأردن هذا النظام.



وأشار الوزير لوجود حاجة لتأهيل الطلبة على أساس تعليم وإتقان المهارات المطلوبة من سوق العمل.



ورأى أن المهن هي التي تحدد المهارات المطلوبة، ومن ثم ستطبق هذه المهن في المدارس من خلال مشاريع عملية، أي أنها دراسة مبنية على إنجاز مشاريع من الطلبة تحت إشراف المعلمين الذين سيتم تدريبهم في المجال.



وقال، إن التعليم المهني بشكل عام يبشر بمستقبل جديد للطلبة، وأثبت أنه يمثل فرصا اقتصادية مهمة في المستقبل للطلاب.

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