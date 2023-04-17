التدريب المهني تقيم مأدبة إفطار للمتدربين ذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري - أقامت مؤسسة التدريب المهني اليوم الاثنين، مأدبة إفطار في الأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة، لبعض متدربي معاهد المؤسسة من ذوي الإعاقة وذويهم، ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية، التي تقيمها إدارة المؤسسة للمتدربين والموظفين وبالتعاون مع القطاع الخاص .



وعملت المؤسسة خلال حفل الإفطار على محاكاة التطبيقات العملية في سوق العمل حيث قام المتدربون بإجراء تمرين عملي بأعداد وتجهيز إفطار جماعي لما يزيد عن 250 شخصا من متدربي ذوي الإعاقة وذويهم.

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