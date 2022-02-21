وزير التربية : خطة لرفع سوية التعليم

الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس،أن هناك خطة متكاملة لتطوير التعليم وضعت في 2015 - 2016 بأمر من جلالة الملك واسمها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والخطة تبدأ لاصلاح عملية التعليم قبل التعليم المدرسي مرورا بالتعليم المهني والتعليم العالي.



عويس، قال إن الوزارة تضع خطط تنفيذية حاليا للخطة لتقديمها للحكومة، مشددا على أن الهدف منها رفع سوية التعليم في المدارس والجامعات والتركيز على الطلبة من الصف الاول الى السادس في مادتي اللغة العربية والانجليزية وما يتعلق بالفاقد التعليمي لتعريض الطلبة عن ما فاتهم.



ولفت الى ان حوالي 80% من الناجحين بالتكميلية تقدموا للقبول الموحد فيما لم يتقدم 20% لاسباب منها أن الطلبة على مقاعد الدراسة وتقدموا لغايات رفع المعدل.

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