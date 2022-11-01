الثلاثاء 01-11-2022
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الثلاثاء، 01-11-2022 12:56 م

وزير التربية يحيل 15 مستشاراً إلى التقاعد

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الوكيل الاخباري- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة احالة 15 مستشارا برتبة مدير مديرية في الوزارة  إلى التقاعد.اضافة اعلان


وتاليا الاسماء : 

- ابراهيم سليمان الشقيرات 
- محمد حمدان سليمان الهرش 

- محمد فالح مسلم الجبور 

- نزار منصور محمد الدقس 

- حسين خليل عبدالجليل الدغيمات 

- جلال مفلح اشتيوي الجبرين 

- يونس رزق علي خطايبه 

- خالد حسن مطر القعايدة 

-عبدالله سهر نصار الناصر  

- نضال عبدالحميد المجالي 

- عطالله حسين الحمدان 

- عبدالله أحمد مثقال الشياب 

- مي أحمد حشمان الرهايفة 

- لبنى عبدالمجيد الحجاج 

-علي حسين المزاودة   

 




 

 


 

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