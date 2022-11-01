وزير التربية يحيل 15 مستشاراً إلى التقاعد

الوكيل الاخباري-
قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة احالة 15 مستشارا برتبة مدير مديرية في الوزارة إلى التقاعد.اضافة اعلان
وتاليا الاسماء :
- ابراهيم سليمان الشقيرات
- محمد حمدان سليمان الهرش
- محمد فالح مسلم الجبور
- نزار منصور محمد الدقس
- حسين خليل عبدالجليل الدغيمات
- جلال مفلح اشتيوي الجبرين
- يونس رزق علي خطايبه
- خالد حسن مطر القعايدة
-عبدالله سهر نصار الناصر
- نضال عبدالحميد المجالي
- عطالله حسين الحمدان
- عبدالله أحمد مثقال الشياب
- مي أحمد حشمان الرهايفة
- لبنى عبدالمجيد الحجاج
-علي حسين المزاودة