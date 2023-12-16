وزير الخارجية: إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام. التي شكلت أساسا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.



وأشار إلى أن محادثات الجمعة جرت في الغرفة نفسها التي حدثت بها مفاوضات أوسلو، وقال إن الأحداث الحالية تجري بسبب تراجع إسرائيل عن التزامها، وما يحصل الآن هو تعزيز الاحتلال وقتل وعد السلام ومصادرة الأراضي وحكومة إسرئيلية ترفض الدولة الفلسطينية بوضوح وصراحة.

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