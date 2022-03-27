وزير الزراعة : توفير 2000 فرصة عمل ضمن فرص استثمارية

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الوزارة تتابع تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.

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وأضاف الحنيفات، خلال مؤتمر صحفي بشأن فرص الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان، أن الخطة تنفذ حسب البرنامج الزمني الملتزمة به الوزارة عن فرص استثمارية ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي جاءت ضمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استثمار أراضي الخزينة للأغراض الزراعية في حوضي الحماد والسرحان، والذي سيعمل على توفير فرص استثمارية للشركات الزراعية على مساحة 36 ألف دونم.



وبين أن كل فرصة تتضمن مساحة 1000 دونم، ويجوز للشركات استثمار أكثر من فرصة، وكذلك مجموعة من الحوافز من ضمنها فترة سماح لمدة 3 سنوات، وأسعار مياه تشجيعية وسرعة انجاز الموافقات اللازمة للاستثمار، وكذلك الحوافز الموجهة لقطاع الزراعة الواردة في قانون الاستثمار وضريبة الدخل.



وأشار الحنيفات الى أن الاستثمار سيعتمد على استخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة في استخدام مياه الري والاستثمار في المشاريع الريادية و الزراعات التصديرية والتصنيعية والاستراتيجية لتوفير مخزون الأمن الغذائي ومحاصيل العجز وفقا لشروط وزارة الزراعة، و ستعتمد هذه الاستثمارات على العمالة الأردنية من أبناء المجتمع المحلي مع التنويه إلى أن الفرص الاستثمارية ستعمل على توفير قرابة 2000 فرصة عمل.



كما أوضح أن هذه الفرص ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي في الأردن وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل العجز و ستؤدي إلى زيادة نسبة الصادرات الزراعية الأردنية وخلق فرص عمل للشباب والفتيات العاطلين عن العمل.

