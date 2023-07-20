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الخميس، 20-07-2023 06:15 م

وزير الزراعة: خطة لإنشاء 15 مصنعا للصناعات الغذائية نهاية العام

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الوكيل الإخباري-  قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إن لدى الوزارة خطة ستشمل إنشاء 15 مصنعا للصناعات الغذائية، نهاية هذا العام.

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جاء ذلك خلال توقيعه، اليوم الخميس، 3 اتفاقيات مع منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، وعدد من المستثمرين، ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية تحقيقا للأمن الغذائي.


وأضاف الحنيفات أن خطط التصنيع الغذائي ستعمل على خلق فرص عمل وتنظيم المنتج المحلي "الإحلالي" بديلا للمستورد مع تحقيق الرقابة على المنتج المحلي وصولا إلى الجودة الأعلى والسعر المنافس، بما يستوعب فائض الإنتاج من الخضار والفواكه.


وأشار الحنيفات إلى أن المصنعين في الأغوار الجنوبية قد وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى 80 بالمئة حتى الآن، وسيتم استكمال 7 مصانع مع نهاية الأسبوع المقبل في عدد من المحافظات ليصل عدد المصانع إلى 9 مصانع.


وشملت الاتفاقيات التي وقعت اتفاقية مع منطقة الملك حسين التنموية ممثلة بمديرة المنطقة ليزا الدغمي، حيث ستعمل الاتفاقية على شمول المنطقة ضمن برامج التحفيز للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وسيتم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين في المنطقة الأسبوع المقبل.


وجرى توقيع اتفاقيتين اثنتين لتصنيع البطاطا "نصف المقلية" في محافظة الطفيلة، لاستيعاب الفائض المحلي من البطاطا، حيث يستورد الأردن سنويا ما يصل إلى 100 ألف طن من البطاطا التصنيعية، وستسهم هذه المصانع بتحقيق القيمة المضافة محليا وتقليل الاستيراد واستيعاب الفائض، حيث ستتكفل الوزارة بأجرة المصانع لمدة 5 سنوات.

 




 

 


 

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