وزير الزراعة يتفقد المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية في عمان

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، انطلاق العمل بمشروع المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية والصناعات الغذائية على الدوار السابع في العاصمة عمان.



وقال الحنيفات إن الوزارة عملت على تسريع تجهيز المخططات للموقع والترتيبات المتعلقة ببدء التنفيذ على أرض الواقع، مبينا أن المشروع يمول وينفذ بموجب اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارتي الزراعة والبيئة ممثلة ببرنامج التعويضات البيئية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار وبمساحة تصل إلى 7 آلاف متر مربع.

اضافة اعلان