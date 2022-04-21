وزير الزراعة يتفقد حملة مكافحة الذباب في وادي الأردن

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس، حملة مكافحة الذباب المنزلي في منطقة وادي الأردن .



واطلع الحنيفات على الإجراءات المتخذة من قبل كوادر وزارة الزراعة والجهات المساندة في المنطقة لأهميتها ، إضافة إلى متابعة استمرارية الحملة وتكثيف عمليات الرش وتوزيع المصائد وإدامة عملها بما يضمن كفاءة استخدامها بالشكل الأمثل وضرورة الجاهزية التامة من قبل فرق العمل التي جرى تشكيلها من أجل استمرارية عمليات المكافحة للحد من انتشار الذباب المنزلي في وادي الأردن.

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