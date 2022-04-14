مؤتة : ورشة تدريبية بعنوان جودة وسلامة اللحوم

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الزراعة في جامعة مؤتة الأربعاء ورشة تدريبية للمهندسين الزراعين والأطباء البيطريين وذوي الاختصاص العاملين والمهتمين في مجال جودة اللحوم والرقابة الصحية عليها في محافظة الكرك بهدف تدريبهم وتأهيلهم في تقييم جودة وسلامة اللحوم الطازجة والمصنعة.



وقال عميد الكلية الدكتور عاطف المحادين، إن الورشة تأتي انطلاقا من دور الجامعة في تعزيز التواصل وخدمة المجتمع المحلي، خاصة في شهر رمضان المبارك والذي يتميز بأنه أكثر الفترات التي يزداد فيها الطلب على اللحوم الطازجة والمصنعة.

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