وزير الزراعة يوجه بإجراءات تحفّز الصادرات الزراعية

الوكيل الإخباري - وجه وزير الزراعة خالد الحنيفات، بإعادة النظر في بدل الخدمات لمختبرات الثروة النباتية على أن تغطي الرسوم التكاليف التشغيلية.

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الحنيفات، أكد في بيان صحفي، الأربعاء، أن هذا الإجراء سيعمل على التخفيض في قيمة بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة، وسيؤدي إلى تحفيز الصادرات الزراعية.

ووجه الوزير أيضا، إلى دعم قطاع البذور ومثيلاته من رسوم الخدمات الزراعية، وتسهيل الإجراءات للمؤسسات الزراعية العاملة في قطاع الزراعة بحيث يكون ترخيصها وتجديد الترخيص لمدة خمس سنوات، وأن تتم معالجة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه المزارعين ومؤسسات الأعمال الزراعية أولا بأول.



الوزارة، بينت أنه جرى رفع هذه الإجراءات إلى رئاسة الوزراء؛ ليتم العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية.





