وزير الطاقة: نعمل على تخفيض كلف الطاقة وإصلاح ما يخص المشتقات النفطية

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، إنّه يتم العمل على تخفيض كلف الطاقة وإصلاح ما يخص المشتقات النفطية والقضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي.



وأضاف الخرابشة، خلال جلسة حوارية في منتدى السياسات العامة، أن الطاقة من القطاعات التي ظلمت، في الوقت الذي يعتبر القطاع في الأردن متطورا مقارنة مع دول أخرى.



وأكّد، أن الأردن لديه فرصة "مميزة وواعدة" في قطاع الطاقة المتجددة، حيث إنّ الاستفادة من الطاقة المتجددة "كبيرة جدا" بالنسبة للأردن، في الوقت الذي تحتوي فيه المملكة على معدلات إشعاع شمسي يصنف من أفضل 3 دول في العالم.



وأشار، إلى وجود تحد في قطاع الطاقة بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج، حيث تعتبر شكاوى ارتفاع كلف الطاقة من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة.



وبين الخرابشة، أن وزارة الطاقة وشركة مناجم الفوسفات سيوقعان الخميس مذكرتين جديدتين عن الفوسفات؛ وبذلك تكون الوزارة وقعت 13 مذكرة تفاهم منذ بداية 2022.

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