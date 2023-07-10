السفارة الأمريكية في عمان تحتفل بالذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - احتفلت السفارة الأمريكية في عمان بالذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأكد الحدث على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن وسلط الضوء على العلاقات الثقافية العميقة بين البلدين.

وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن، هنري ووستر: "الفيلم لا يبيع التذاكر فحسب، ولكنه أيضًا يأسر خيالنا. ويقرب الناس. من الطريقة التي تجعلنا الأفلام نشعر بها، إلى القصص التي ترويها، أضحت الأفلام أكثر من مجرد ترفيه، فهي حجر الأساس والدعامة الأساسية للثقافة الأمريكية، وللثقافة في جميع أنحاء العالم ".



وأضاف:" تعمل السفارة الأمريكية في عمان عن كثب مع المؤسسات الأردنية لتعزيز التبادل الثقافي من خلال الأفلام، كما مولت السفارة فصول دراسية رئيسية مع خبراء من هوليوود وأماكن أخرى لتدريب الكتاب الأردنيين الناشئين وصانعي الأفلام والمصورين السينمائيين لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل".



وخلال الحفل، أكد السفير مجدداً التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم إصلاحات التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن.

وسلط الضوء على مذكرة التفاهم التي تبلغ مدتها سبع سنوات والتي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار أميركي، والموقعة بين البلدين العام الماضي، والتي تدعم بالفعل هذه المبادرات وتعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.