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الإثنين، 29-08-2022 11:21 م

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

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الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية مع سفيرة سريلانكا لدى المملكة شيرين شانيكا، ضمن سياسة الوزارة في شؤون العمل، تعزيز التعاون حول العمالة الموجودة في الاستثمارات السريلانكية في الأردن، وخاصةً العمالة الموجودة في مصانعِ المحيكات.

وأكد استيتية أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالأردن، لافتا الى أن الحكومة بصدد إعلان قانون للاستثمار يتيح الفرصة للتسهيل على المستثمرين وإتاحة المجال لتوظيف أردنيين.

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