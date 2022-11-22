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الثلاثاء، 22-11-2022 01:01 م

وزير المالية: لن يتم صرف أي مطالبات مالية بعد هذا التاريخ

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الوكيل الإخباري - اوعز وزير المالية الدكتور محمد العسعس بإنجاز كافة المعاملات المالية وإجراءات الصرف في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين 12/12/2022 وعدم الالتزام باية نفقات جديدة خلال شهر كانون اول من هذا العام.

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ووجه العسعس كتابا الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، أكد فيه أنه لن يتم صرف أي مطالبات مالية بعد هذا التاريخ، بأي حال من الأحوال باستثناء الرواتب والأجور والنفقات الممولة من المنح الخليجية.


نظرا لقرب انتهاء السنة المالية الحالية 2022 وحتى تتمكن الأجهزة المختصة من انجاز معاملات الصرف وإغلاق القيود قبل نهاية السنة.

وطلب العسعس من الموظفين الذين بحوزتهم سلف نفقات او سلف مياومات او اية سلف أخرى ضرورة تسديدها قبل 31/12/2022.


وشدد العسعس بان الوزارة لن تقوم بصرف اية سلف خلال السنة المالية القادمة 2023 لأي موظف لم يسدد ما بذمته من سلف سابقة.


 




 

 


 

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