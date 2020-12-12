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السبت، 12-12-2020 09:45 م

وزير المياه يتفقد أعمال تنظيف محطة تلال الذهب لمياه الري

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الوكيل الاخباري - أكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، أن الوزارة/ سلطة وادي الأردن، ستواصل جهودها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الزراعة الوطنية وتمكينها من الوفاء بدورها في تنمية الاقتصاد وتأمين احتياجات السوق المحلي خاصة في ظل جائحة كورونا.
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واطلع الوزير سعيدان خلال زيارة، اليوم السبت، إلى مناطق الأغوار وتفقده محطة تلال الذهب في أسفل سد الملك طلال والتي تحتوي على سد ترسيبي و5 أحواض وماكينات تنظيف على السد من أجل تنظيف وترسيب المياه على المحطة التي يدخلها يومياً ما معدله 550 ألف متر مكعب من المياه ويخرج منها 300 ألف متر مكعب من خلال ثلاثة خطوط ناقلة لري 90 ألف دونم من الوحدات الزراعية الواقعة في لواء دير علا وقسم من الشونة الشمالية إضافةإلى 250 ألف متر مكعب لقناه الملك عبدالله لري حوالي 60 ألف دونم جنوباً.

وتفقد الوزير أعمال تنظيف سد تلال الذهب الترسيبي لامتلائه بالحجارة والطين نتيجة فيضان سد الملك طلال العامين الماضي والحالي، وذلك من أجل ضمان فلترة المياه من الطين والحجارة قبل دخولها لخطوط الري وضمان وصول مياه جيدة ومنتظمة للمزارعين حسب برنامج الري المتفق عليه.

وشدد على ضرورة الإسراع بدراسة تأهيل محطة تلال الذهب من أجل تحسين نوعية المياه وضمان إيصال المياه للمزارعين والتأكد من عمل المحطة بشكل مثالي لتتلاءم مع المرحلة المقبلة وخصوصاً فيضان سد الملك طلال.


 




 

 


 

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