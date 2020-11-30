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الإثنين، 30-11-2020 01:01 م

تابع عن كثب عملية الإطفاء

وزير المياه يوعز بالتحقيق في حريق مستودع العدادات برأس العين

مك


الوكيل الإخباري - تفقد وزير المياه والري، الدكتور معتصم سعيدان عمليات اخماد حريق نشب في احدى المستودعات التابعة لسلطة المياه في منطقة رأس العين (مشغل العدادات) وتابع عن كثب سير عملية الاطفاء.

 

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وأوعز سعيدان ، وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، الإثنين بعد اطلاعه على الاوضاع في مشغل العدادات التابع لسلطة المياه بتشكيل لجنة تقصٍ للوقوف على اسباب الحريق وتداعياته ومحاسبة "المقصرين".


وقد اصدر وزير المياه والري سعيدان تعميما عاجلا الى كافة ادارات وشركات المياه والعاملين في المناطق المختلفة خاصة الجهات التي تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال او مسرعات الاشتعال بضرورة  اتباع اجراءات الصحة والسلامة العامة في التعامل مع هذه المواد والتقيد التام بها وفق المعايير القياسية وعدم التهاون في اتخاذ كل مايلزم بالخصوص .


واشاد الوزير سعيدان بروح المسؤولية العالية التي يتمتع بها منتسبو الدفاع المدني في التعامل مع الحادث والسيطرة عليه في وقت قياسي نتيجة الاستجابة الفورية والقياسية والتي أسهمت بشكل واضح في حصر الحريق دون وقوع اية اصابات بشرية ، معربا عن شكره وتقديره لهذه الجهود المتميزة المعروفة لدى الدفاع المدني وكافة منتسبيه .

 

 

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