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الجمعة، 17-06-2022 10:05 م

وزير النقل: الطرق المدفوعة لها بديل والأمر قيد الدراسة

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الوكيل الاخباري - قال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة إنه سيتم تجربة التردد الثابت للحافلات في محافظة جرش خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأضاف، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أن النقل العام للركاب لن يتم رفع أسعارها بل ستقوم الحكومة بدعمها حتى لا يتم رفع الأسعار على المواطنين.

وبين أن من واجب كل مسؤول أن يكون واقعي وواضح مع المواطن.

وأشار إلى أنه لن يتم فرض أي رسوم على طريق ليس له بديل وسيكون الخيار للمواطن، وبينها طرق موجودة حاليا، وستعود عوائد هذه الطرق للحكومة ليتم صيانتها، موضحا أن العوائد ستكون معقولة والأمر لا يزال قيد الدراسة.

وأكد أن هناك بعض الطرق تحتاج لدراسة الطرق البديلة لها.

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