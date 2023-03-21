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وزير النقل: تتبع المركبات الحكومية وفّر على الخزينة أكثر من 4.2 مليون دينار

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الثلاثاء، 21-03-2023 12:51 م

وزير النقل: تتبع المركبات الحكومية وفّر على الخزينة أكثر من 4.2 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن إن مشروع تتبع المركبات الحكومية أسهم في تحقيق وفر مالي على الخزينة أكثر من ( 4.2) مليون دينار منذ انطلاقة عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2022.اضافة اعلان


ونقل بيان صحافي أصدرته وزارة النقل اليوم الثلاثاء، عن الوزير أبو السمن تأكيده أن فكرة مشروع التتبع الالكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن إطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.

وأشار إلى أن اهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال اعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات أخرى اذ تم إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة مما حقق وفر مالياً كبير بدلاً من شراء مركبات وآليات جديدة.

وأشار أبو السمن إلى أن وزارة النقل اعتمدت مع الجهات ذات العلاقة اسسا جديدة للشراء تفضي الى الانتقال للمركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية ) ما يسهم في ضبط النفقات.

وقال إن نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت (35%) من التكاليف المالية لتشغيله، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة اجراءات منها: الربط الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل وترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الالكتروني، اضافة الى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد كافة المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين.

ونوه البيان إلى أن التتبع ضبط عمل المركبات ضمن إطار العمل الرسمي وقلل من حركتها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية.

 




 

 


 

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