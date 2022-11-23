الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

تعميم هام لجميع المطاعم في الاردن من وزارة الصحة

اقتصاد قطر.. هذا ما سوف يتحقق بعد انتهاء المونديال - صور

تحذير أمني للأردنيين من روابط مشبوهة تتزامن مع كأس العالم

المعونة الوطنية: استبعاد 1800 أسرة من الدعم الموحد

ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي يخفّض أسعار الذهب عالمياً

الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

على الجانب الآخر.. تعاويذ المونديال تحقق أرباحا بالملايين فمن الأكثر استفادة؟

جمعية الصرافين: انخفاض الحوالات الصادرة والواردة 20 %

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الطاقة - أسماء

عقب انفجارين .. الاحتلال يغلق المداخل الرئيسية في القدس

الأربعاء، 23-11-2022 10:03 ص

وظائف شاغرة في بلديات الموقر ومؤتة والمزار والشراه - تفاصيل

333-7


الوكيل الإخباري - أعلنت كل من بلديات الموقر وبلدية مؤتة والمزار وبلدية الشراه عن حاجتها لتعبئة وظائف بالفئة الثالثة والثانية. 

وبين إعلان بلديتي الموقر ومؤتة والمزار أن الوظائف الشاغرة هي ( سائق فئة خامسة، وفئة سادسة ، وانشائية ، والية زراعية). 

وقالت بلدية المقر إن على الراغبين بالتقدم للوظائف تقديم طلب في قسم شؤون الموظفين في البلدية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23/11/2022 إلى يوم الأربعاء 30/11/2022. 

كما أعلنت بلدية مؤتة والمزار أن على الراغبين بالوظائف مراجعة البلدية اعتباراً من يوم الاحد 27/11/2022 إلى يوم الخميس 1/12/2022.

اضافة اعلان

 

وأعلنت بلدية الشراه عن وظائف في الفئة الثانية للوظائف التالية: ( رسام، مراقب صحي، ) 

ودعت من يرغب بالوظائف التقدم بطلب لدى البلدية اعتبارا من يوم الاحد 27/11/2022 الى يوم الاربعاء 30/11/2022 


وتاليا تفاصيل اعلان الوظائف: 







 




 

 


 

إقرأ ايضا
88888888888888888

تعميم هام لجميع المطاعم في الاردن من وزارة الصحة

9219711231

عمّان ضمن قائمة المدن القيادية في مجال العمل المناخي

11202219114633944008632

تحذير أمني للأردنيين من روابط مشبوهة تتزامن مع كأس العالم

112022610565830235106

المعونة الوطنية: استبعاد 1800 أسرة من الدعم الموحد

WhatsApp Image 2022-11-23 at 11.20.20 AM

الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

2

جمعية الصرافين: انخفاض الحوالات الصادرة والواردة 20 %

أخبار متعلقة
فرص عمل

وظائف حكومية شاغرة في الشونة الجنوبية