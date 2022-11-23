وظائف شاغرة في بلديات الموقر ومؤتة والمزار والشراه - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت كل من بلديات الموقر وبلدية مؤتة والمزار وبلدية الشراه عن حاجتها لتعبئة وظائف بالفئة الثالثة والثانية.



وبين إعلان بلديتي الموقر ومؤتة والمزار أن الوظائف الشاغرة هي ( سائق فئة خامسة، وفئة سادسة ، وانشائية ، والية زراعية).



وقالت بلدية المقر إن على الراغبين بالتقدم للوظائف تقديم طلب في قسم شؤون الموظفين في البلدية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23/11/2022 إلى يوم الأربعاء 30/11/2022.



كما أعلنت بلدية مؤتة والمزار أن على الراغبين بالوظائف مراجعة البلدية اعتباراً من يوم الاحد 27/11/2022 إلى يوم الخميس 1/12/2022.



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وأعلنت بلدية الشراه عن وظائف في الفئة الثانية للوظائف التالية: ( رسام، مراقب صحي، )



ودعت من يرغب بالوظائف التقدم بطلب لدى البلدية اعتبارا من يوم الاحد 27/11/2022 الى يوم الاربعاء 30/11/2022



وتاليا تفاصيل اعلان الوظائف:













