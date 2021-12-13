وفاة طبيب أسنان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري

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- نعت نقابة أطباء الاسنان الدكتور جميل الحجوج والذي انتقل الى رحمة الله تعالى إثر اصابته بفيروس كورونا.وجاء في نعي نشرته النقابة :نعي شهيد طبيب أسنانإنا لله وإنا إليه راجعونيَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسىينعى نقيب وأعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنيين الشهيد بإذن الله تعالىزميلهم الدكتور جميل الحجوج والذي انتقل الى رحمة الله تعالى إثر اصابته بفيروس كورونااللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .آمين يا رب العالمين