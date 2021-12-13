وفاة طبيب أسنان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري
- نعت نقابة أطباء الاسنان الدكتور جميل الحجوج والذي انتقل الى رحمة الله تعالى إثر اصابته بفيروس كورونا.اضافة اعلان
وجاء في نعي نشرته النقابة :
نعي شهيد طبيب أسنان
إنا لله وإنا إليه راجعون
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى
ينعى نقيب وأعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنيين الشهيد بإذن الله تعالى
زميلهم الدكتور جميل الحجوج والذي انتقل الى رحمة الله تعالى إثر اصابته بفيروس كورونا
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .
آمين يا رب العالمين