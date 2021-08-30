وفاة طفلين شقيقين أردنيين في أميركا يثير الأردنيين - صورة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - حادثة مأساوية جديدة تطل على إحدى العائلات الأردنية ، إلا أن تلك الحادثة في الولايات المتحدة .

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وفي التفاصيل فقد لقي طفلان أردنيان ، حتفهما غرقا ويدعيان "مكين" و "إيلاف" السطري ، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتعاطف شعبي واضح .

وقد انهالت التعليقات المؤثرة على الخبر المفجع ، وقد انتشرت صورة الطفلين بسرعة البرق ، داعين لذويهما بالصبر والسلوان .

الطفلان لازما بعضهما في لعبهما ، واليوم يغادران الحياة بألم وحسرة مع بعضهما أيضا، على وقع الذكريات التي تسيطر على منزلهما، أمام تنهيدات الحزن القاسية وصور ابتسامتهما البريئة .