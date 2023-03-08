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الأربعاء، 08-03-2023 07:19 ص

وفاة وإصابة بانهيار مغارة في إربد

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

انهارت مغارة ليلة الثلاثاء الأربعاء على شبان في إربد في بلدة سوم وفق شهود عيان .

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وأفاد شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري" أن كوادر الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث للقيام بمحاولات الانقاذ .


وتشير أنباء أولية وفق شهود عيان أن الانهيار أدى إلى وفاة شاب وإنقاذ آخر .

 

لاحقا .. أصدرت مديرية الأمن العام بيان يفيد بقيام فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني غرب إربد وباسناد من مديرية دفاع مدني شرق إربد بالتعامل مع بلاغ يفيد بوجود شخصين تعرضا لحادث انهيار أتربة وحجارة عليهما داخل مغارة بمحافظة اربد . 

بدورها عملت الفرق على تحريرهما من تحت الردم، باستخدام أحدث المعدات المتخصصة للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث والتي كان لها الأثر الكبير في إنقاذ أحدهما والذي أصيب بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، ووفاة الآخر نتيجة تعرضه لإصابات بالغة في الجسم، وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي .


 




 

 


 

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