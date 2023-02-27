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الإثنين، 27-02-2023 10:57 م

وفدان مصري وعراقي يطلعان على تجربة صندوق المعونة في مجال الحماية الاجتماعية

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الوكيل الاخباري - اطلع وفدان مصري عراقي، يومي الأحد والاثنين، على تجربة صندوق المعونة الوطنية في مجال تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

وأكّدت وزير التنمية الاجتماعيّة، وفاء بني مصطفى، أن الهدف من وراء تبادل الزيارات والخبرات أن تكون الأسر الفقيرة والهشة في صميم اهتمام الحكومات العربية، خاصة بعد جائحة كورونا وتداعيات الصراعات السياسية، مشيرة إلى أن التجربتين المصرية والعراقية تحظيان باهتمام وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.

من جانبها، عرضت مديرة عام الصندوق، ختام شنيكات، تفاصيل جهود الصندوق في سبيل الوصول لمستوى متقدم في تقديم خدمات الحماية الاجتماعيّة وفق أفضل المعايير العالمية، مشيرة إلى دور هذه الزيارات في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتبادلة في مجال التصدي لقضية الفقر والبطالة؛ سعيا إلى تخـفيض نسب الفقر، خاصّة في ظل تشابه الجغرافيّة والصّعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربيّة.

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