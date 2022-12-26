ولي العهد يصل أبوظبي لحضور تمرين عسكري أردني إماراتي

الوكيل الاخباري - وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لحضور تمرين عسكري تعبوي أردني إماراتي مشترك سيُنفذ يوم غد الثلاثاء.



وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مطار البطين في العاصمة أبوظبي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ورئيس ديوان المحاسبة حميد أبو شبص.



كما كان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.

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