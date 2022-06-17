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الجمعة، 17-06-2022 07:43 م

يوم طبي مجاني برابية الكورة غدا

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الوكيل الاخباري - تنظم كلية الصيدلة في جامعة اليرموك بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن يوم غد السبت، يوما طبيا مجانيا لأهالي مناطق بلدية رابية الكورة، بقاعة مدرسة سموع الثانوية للبنين .

وقال منسق المبادرة الدكتور علي حميدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مبادرة اليوم الطبي والذي يقام من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا ، تأتي ضمن حرص كلية الصيدلة بجامعة اليرموك على خدمة فئات المجتمع طبيا ولا سيما في المناطق الريفية.

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