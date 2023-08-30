الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أسعار جديدة للذهب في الأردن الأربعاء

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

الأربعاء، 30-08-2023 06:38 م

يوم وظيفي في إربد لتوفير 370 فرصة عمل

64ef59aa701c4


الوكيل الاخباري- نفذ مكتب إربد الميداني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم عمل وظيفي الأول من نوعه في محافظة إربد لتأمين أكثر من 370 وظيفة شاغرة للاجئين السوريين وأبناء المجتمع المحلي.اضافة اعلان


وأشار محافظ إربد رضوان العتوم، إلى أهمية الأيام الوظيفية بالتعريف بفرص العمل المتاحة للمتعطلين تمهيدا للالتحاق بها ضمن الرؤى الملكية السامية، وخطط الحكومة لتوفير أكبر قدر ممكن من الوظائف في القطاع الخاص لمواجهة تحديات البطالة وآثار اللجوء السوري على فرص العمل المتوفرة.

وأكد أهمية المتابعة للأيام الوظيفية لتنتقل من سياقها النظري إلى واقع عملي ملموس بتشغيل المتقدمين لملء الشواغر للشركات والمؤسسات المشاركة في مثل هذه الأيام، لافتا إلى أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة المحلية.

وأشاد العتوم بمبادرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإقامة هذا اليوم الوظيفي في إربد التي تزخر بالموارد البشرية المؤهلة لدخول سوق العمل.

من جهتها، قالت مديرة المكتب الميداني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إربد مارجوري كابرول، إن هذا اليوم الوظيفي الذي تنظمه المفوضية على مستوى المملكة بالتعاون مع الشركاء لربط طالبي فرص العمل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة مع المشغلين مباشرة ومتابعة عملية التوظيف ضمن مراحلها المختلفة لتحقيق الفائدة المرجوة منها، إذ يوفر أيضا التدريب والتأهيل التقني والقانوني للباحثين عن عمل.

وقال رئيس القسم الميداني في مكتب بإربد أسامة العمري إن اليوم وفر كذلك مساحة للريادة والابتكار من خلال التشبيك مع المراكز والكليات والمعاهد المتخصصة بتطوير الريادة والابتكار، وتوفير فرص تدريب مجانية ومدعومة في هذا المجال، مشيرا إلى أن فريق العمل سيتابع طلبات التوظيف المعبئة خلال اليوم الوظيفي إضافة إلى عمليات التدريب والتأهيل في مراكز التدريب المختلفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
49a64bef-اليرموك-2

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

368901_5_1693407435

الملكة رانيا العبدالله تزور مطبخ السيدة فريال في قرية حور وتلتقي عدد من سيدات القرية

52023110339587080571

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

371756444_10227624910741583_4190106205592788562_n (1)

وفاة المخرج الأردني سمير الخوالدة في دولة الامارات

1693402004475

المدن والقرى وبلدية مؤاب يوقعان اتفاقية لنقل الطاقة الكهربائية

WhatsApp Image 2023-08-30 at 4.38.29 PM

"خطة التنمية الاقتصادية في الأردن بعد عام على التحديث: إنجازات وتحديات تحت رعاية جلالة الملك"

أخبار متعلقة
5f29fe3ac1e4532aee0cf3687f18839d

انقطاع الكهرباء في شوارع محافظات الشمال.. وكهرباء اربد توضح

175419

إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمشاة في إربد

image

بالرغم من الجو الحار .. تساقط للأمطار في إربد

1691758003665

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان بيت سمر الثاني للثقافة

64d3470aa65f1

الاقتصاد الرقمي: تجهيز مراكز خدمات حكومية في عدة محافظات

2019_05_17_05_23_31

اربد: مواطنون بأيدون يشكون ضعف ضخ المياه وعدم انتظام البرنامج