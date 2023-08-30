يوم وظيفي في إربد لتوفير 370 فرصة عمل

الوكيل الاخباري-

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نفذ مكتب إربد الميداني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم عمل وظيفي الأول من نوعه في محافظة إربد لتأمين أكثر من 370 وظيفة شاغرة للاجئين السوريين وأبناء المجتمع المحلي.وأشار محافظ إربد رضوان العتوم، إلى أهمية الأيام الوظيفية بالتعريف بفرص العمل المتاحة للمتعطلين تمهيدا للالتحاق بها ضمن الرؤى الملكية السامية، وخطط الحكومة لتوفير أكبر قدر ممكن من الوظائف في القطاع الخاص لمواجهة تحديات البطالة وآثار اللجوء السوري على فرص العمل المتوفرة.وأكد أهمية المتابعة للأيام الوظيفية لتنتقل من سياقها النظري إلى واقع عملي ملموس بتشغيل المتقدمين لملء الشواغر للشركات والمؤسسات المشاركة في مثل هذه الأيام، لافتا إلى أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة المحلية.وأشاد العتوم بمبادرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإقامة هذا اليوم الوظيفي في إربد التي تزخر بالموارد البشرية المؤهلة لدخول سوق العمل.من جهتها، قالت مديرة المكتب الميداني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إربد مارجوري كابرول، إن هذا اليوم الوظيفي الذي تنظمه المفوضية على مستوى المملكة بالتعاون مع الشركاء لربط طالبي فرص العمل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة مع المشغلين مباشرة ومتابعة عملية التوظيف ضمن مراحلها المختلفة لتحقيق الفائدة المرجوة منها، إذ يوفر أيضا التدريب والتأهيل التقني والقانوني للباحثين عن عمل.وقال رئيس القسم الميداني في مكتب بإربد أسامة العمري إن اليوم وفر كذلك مساحة للريادة والابتكار من خلال التشبيك مع المراكز والكليات والمعاهد المتخصصة بتطوير الريادة والابتكار، وتوفير فرص تدريب مجانية ومدعومة في هذا المجال، مشيرا إلى أن فريق العمل سيتابع طلبات التوظيف المعبئة خلال اليوم الوظيفي إضافة إلى عمليات التدريب والتأهيل في مراكز التدريب المختلفة.