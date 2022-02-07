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الإثنين، 07-02-2022 12:21 م

1404 مترشحا ومترشحة للانتخابات حتى الـ12 ظهرا

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الوكيل الإخباري - استكمالا لمراقبة مجريات الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، تابع فريق "راصد" بدء عملية تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية القادمة، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين، من خلال 15 فريق رصد ميداني تم تدريبهم على نماذج معدّة مسبقاً ومستوحاة من الممارسات الدولية الفضلى الخاصة بعملية مراقبة مجريات الترشح.اضافة اعلان


وسجل لغاية الساعة 12 ظهراً 1404 مترشح ومترشحة لانتخابات البلديات ومجالس المحافظات منهم 169 سيدة، حيث ترشح 260 مترشحاً لمنصب رئاسة البلدية، و1144 مترشحة ومترشح لعضوية المجالس البلدية وعضوية مجالس المحافظات.
 
وقد اتسمت انطلاقة عملية تسجيل المرشحين بالهدوء النسبي دون أي حوادث عنف أو مشاجرات في أي من مراكز التسجيل، حيث افتتحت مراكز تسجيل المرشحين في الموعد المحدد، الساعة (8:30) صباحاً في جميع مراكز التسجيل، وأظهرت عملية التسجيل كفاءة عالية للجان الانتخاب في استقبال وتسجيل طالبات وطالبي الترشح للانتخابات.

 




 

 


 

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