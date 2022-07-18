الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

حادث تصادم بين مركبتين أحدهما محملة بأسطوانات غاز في عمّان

صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

بريطانيا تعلن حالة الطوارئ لارتفاع درجات الحرارة

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

تطورات موجة الحر في المملكة ليومي الاثنين والثلاثاء

السفير الأسترالي يزور وزارة العمل

المواصفات والمقاييس: 25 مخالفة خاصة بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران

الوكيل ينشر أسئلة امتحان اللغة الانجليزية التوجيهي

الإثنين، 18-07-2022 09:44 ص

155 ألف مسافر عبروا جسر الملك حسين منذ بداية الشهر الحالي

94620e9da41fb0c8a43c3bfe7d1ba032


الوكيل الإخباري - شهد جسر الملك حسين الحدودي عبور 155 ألف مسافر منذ مطلع شهر تموز الحالي ولغاية الأحد.

اضافة اعلان


وتوقع مدير إدارة أمن الجسور رأفت المعايطة إن يرتفع أعداد المسافرين من 270 ألف إلى 300 ألف مسافر بنهاية الشهر الحالي، فيما أشار إلى أن الجسر شهد عبور نحو مليون مسافر منذ مطلع العام الحالي.


وأضاف انه بلغت أعداد المسافرين عبر الجسر في شهر تموز من عام 2018، نحو 158 ألف مسافر طيلة الشهر، فيما بلغ العدد 156 ألفا طيلة الشهر ذاته للعام 2019".


وقال المعايطة إن جسر الملك حسين يشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المسافرين، مقارنة بأعداد السنوات الماضية.


وأضاف أن زيادة أعداد المسافرين للعام الحالي مرجعها عدة عوامل تزامنت مع بعضها البعض مثل انقطاع المسافرين عن السفر لمدة عامين خلال فترة كورونا، وموسمي الحج وعيد الأضحى وعودة المغتربين والعطلة الصيفية. (المملكة)


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطر2

قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

294516372_358098383160010_5200074997624639781_n

حادث تصادم بين مركبتين أحدهما محملة بأسطوانات غاز في عمّان

weHrDxIQPGNCDxDzO4Yzcv9hri0chBymgniV7cJy

صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

Wycw8

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

main_image5ce446d93f41f

المناطق الحرة تطرح فرصا استثمارية بمشروع تلفريك عجلون

0L5A0995

إغلاق منشأة لتلاعبها بتاريخ انتهاء مستلزمات طبية

أخبار متعلقة
...نن

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

Untitled-1-129

الطاقة الذرية تدعو مرشحين لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

QAunacj9xs542OIHGUC8t7h1kObTYkLMJFvyz4Pd

الكوفحي: توقف شكاوى الرشوة في بلدية إربد

M63A3863

السير: ضبط مركبة منتهية الترخيص منذ 13 عاما

414083

أبو عاقولة يدعو للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بأنظمة النقل

620227105443392079655

الدوريات الخارجية تحذر السائقين على الصحراوي