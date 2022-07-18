155 ألف مسافر عبروا جسر الملك حسين منذ بداية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - شهد جسر الملك حسين الحدودي عبور 155 ألف مسافر منذ مطلع شهر تموز الحالي ولغاية الأحد.

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وتوقع مدير إدارة أمن الجسور رأفت المعايطة إن يرتفع أعداد المسافرين من 270 ألف إلى 300 ألف مسافر بنهاية الشهر الحالي، فيما أشار إلى أن الجسر شهد عبور نحو مليون مسافر منذ مطلع العام الحالي.



وأضاف انه بلغت أعداد المسافرين عبر الجسر في شهر تموز من عام 2018، نحو 158 ألف مسافر طيلة الشهر، فيما بلغ العدد 156 ألفا طيلة الشهر ذاته للعام 2019".



وقال المعايطة إن جسر الملك حسين يشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المسافرين، مقارنة بأعداد السنوات الماضية.



وأضاف أن زيادة أعداد المسافرين للعام الحالي مرجعها عدة عوامل تزامنت مع بعضها البعض مثل انقطاع المسافرين عن السفر لمدة عامين خلال فترة كورونا، وموسمي الحج وعيد الأضحى وعودة المغتربين والعطلة الصيفية. (المملكة)

