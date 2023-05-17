اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

الوكيل الإخباري- أوفدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لجنة مختصة إلى الأردن لاستقطاب مدرسين للعمل في المدارس القطرية اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024 - 2023.

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وأعلنت سفارة قطر لدى الأردن أن الاختبارات أجريت لـ 488 مدرسا أردنيا من مختلف التخصصات التي يحتاجها قطاع التعليم العام في قطر.



وقال سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن هذا العدد من المدرسين الذين تم اختبارهم هو الدفعة الثانية من المعلمين الذين تنوي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية استقطابهم لسد الشواغر المتاحة في مختلف المدارس.



وأشار السفير آل ثاني إلى أن وزارة التربية في القطرية حصرت التقدم للوظائف الشاغرة في مجال التعليم للعام الدراسي ‎‎2024 - 2023‏ بالمعلمين المقيمين في دولة قطر والمعلمين من المملكة الأردنية الهاشمية، إذ يتمتع المدرس الأردني بخبرات أكاديمية وتربوية لها دور مميز في تنفيذ الخطط التربوية التي تهدف دولة قطر لتنفيذها في مجال التعليم العام.



وشدد السفير آل ثاني على أن مختلف الوزارات والقطاعات مستمرة باستقطاب الكفاءات الأردنية، والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتوفير ‎20 ألف فرصة عمل للأشقاء الأردنيين.