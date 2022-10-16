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الأحد، 16-10-2022 03:32 م

190 ألف مواطن فعلوا هوياتهم الرقمية

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ظهر اليوم إن عدد المواطنين الأردنيين الذين فعلوا هوياتهم الرقمية منذ إطلاق الخدمة بداية العام الحالي حتى مساء يوم أمس بلغ 190 ألف مواطن.

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وأكدت الوزارة وفقا ليومية الغد، أنها مستمرة في حملة تفعيل الهويات الرقمية بين المواطنين في كل محافظات المملكة عبر مراكز ” سند”.


وقالت أن عدد من حملوا تطبيق ” سند” اليوم يقارب 3 مليون مواطن.


وبينت أن عدد الحسابات الموجودة اليوم على تطبيق سند تتجاوز 460 ألف حساب وأن عدد مراكز “سند” المتوافرة في مؤسسات حكومية وفي جهات أخرى والتي تساعد المواطنين على تفعيل الهوية الرقمية يقارب 400 مركز.


 




 

 


 

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