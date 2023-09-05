22.55 مليون دولار من USAID للأردن لخفض فاقد المياه في الجنوب

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة المياه والري اليوم، اتفاقية جديدة بقيمة 22.55 مليون دولار من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID ) بهدف خفض فاقد المياه في محافظات الجنوب، وتوفير 1.2 مليون متر مكعب من المياه سنوياً . اضافة اعلان





وقال وزير المياه محمد النجار، إن الحد من الفاقد المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية لقطاع المياه لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 .



وأضاف الوزير أن الوكالة الامريكية ستقدم منحة بقيمة 20.5 مليون دولار أمريكي ويتم تمويل باقي قيمة المشاريع بتمويل ذاتي من شركة مياه العقبة.



وتهدف الاتفاقية التي تستمر من العام الحالي وحتى 2027 ، الى توفير الدعم لشركة مياه العقبة في خفض الفاقد المائي ضمن منطقة خدمتها في محافظات الجنوب.