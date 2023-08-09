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الأربعاء، 09-08-2023 01:35 م

توضيح حول ضخ المياه لمنازل المواطنين

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الوكيل الاخباري - أكد الناطق الرسمي في وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن الوزارة ستقوم بزيادة ضخّ المياه للمواطنين أثناء الموجة الحارة التي من المتوقع أن تشهدها المملكة الأسبوع المقبل.

وأضاف سلامة في تصريحات صحفية أن الطلب على المياه ارتفع خلال الموجة الماضية بنسبة (30%)، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المياه خلال الموجة المقبلة بنفس النسبة.

وبيّن سلامة أن جميع المصادر المائية تعمل بالطاقة القصوى لتأمين المياه للمواطنين بالحدّ المستطاع وضمن امكانيات الوزارة.

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