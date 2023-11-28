الداوود يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الكرامة للمحاربين القدماء

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدماء الفريق المتقاعد غازي الطيب وأعضاء اللجنة، التعاون في الخدمات الخاصة بالمجتمع.

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وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، اطلع رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء الذي حضره مدير عام شركة البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب، على ما تقدمه الشركة من خدمات للمجتمع وللمؤسسات الحكومية والخاصة.



وقال الداوود، إن شركة البريد الأردني ستعمل على التعاون مع اللجنة في مجال الخدمات الخاصة بالمجتمع، وعلى تنفيذ أي طلبات للجنة ضمن الآليات المتوفرة في الشركة.



بدورهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية دعم شركة البريد الأردني، مشيرين إلى التطور الملحوظ الذي تشهده الشركة على جميع الصعد.



وفي نهاية الزيارة قام رئيس وأعضاء اللجنة بزيارة متحف الطوابع الأردنية في مقر الشركة، واستمعوا إلى شرح عن تاريخ الطوابع ومدى أهميتها في توثيق الإنجازات التي مرت بها الدولة منذ التأسيس وحتى الآن.