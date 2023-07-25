275 ألف زائر للمواقع الأثرية في جرش منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري - بلغ عدد زوار المواقع الأثرية في جرش منذ بداية العام الحالي 275 ألف زائر بحسب مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.

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وقال الخطاطبة، اليوم الثلاثاء، إنّ المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة من الزوار على الصعيد المحلي والخارجي، مشيرا إلى أن المديرية تعمل وبشكل مستمر على الارتقاء بالخدمات المقدمــة للزوار، وعكس الصورة الحضارية للمدينة.



ولفت إلى أن عدد الزوار من خلال برنامج "أردننا جنة" وصل منذ بداية العام إلى نحو 4 آلاف زائر.



وبين الخطاطبة، أن الأعداد تبشر بموسم سياحي ممتاز؛ لا سيما مع اقتراب مهرجان جرش الذي سيحظى بعدد زوار كبير.