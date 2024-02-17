29.2 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي

الوكيل الاخباري - وصل إجمالي التمويل المقدم من الجهات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2023، حوالي 663.7 مليون دولار، أي ما نسبته 29.2 بالمئة من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.

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وأشارت المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغ في العام الماضي نحو 1.612 مليار دولار، أي ما نسبته 70.8 بالمئة من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، والمقدرة بـ 2.276 مليار دولار.



وبحسب المنصة، توزع التمويل على مكونات الخطة، بحيث وصل تمويل بند دعم المجتمعات المستضيفة خلال العام الماضي إلى 142.9 مليون دولار، وبند دعم اللاجئين حوالي 489.4 مليون دولار.



كما مولت الخطة بند دعم الخزينة العامة العام الماضي قرابة 31.4 مليون دولار، فيما لم يمول كل من بند دعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية والاستجابة لجائحة كورونا لنفس العام.



أما عن توزيع القطاعات، فقد أوضحت البيانات أن الخطة مولت قطاع التمكين الاقتصادي بحوالي 197 مليون دولار، والتعليم 137.3 مليون دولار، والقطاع الصحي بحوالي 80.9 مليون دولار، والحماية الاجتماعية والعدالة بقيمة 193.8 مليون دولار، وقطاع الخدمات العامة بنحو 8.7 مليون دولار، والمأوى بـ 17 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع خدمات الصرف الصحي بحوالي 28.7 مليون دولار.



ووفقا لبيانات الوزارة، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة العام الماضي، بتمويل بلغ بحوالي 161.6 مليون دولار، تلتها ألمانيا بحوالي 142 مليون دولار ، ثم الاتحاد الأوروبي بحوالي 77.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل الصناديق المتعددة الإطراف بقيمة 59 مليون دولار.