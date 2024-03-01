3.7 مليون دينار لتعبيد طرق بمناطق في بلدية بني عبيد

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابوعبيد، إن البلدية خصصت 3.7 مليون دينار لتعبيد الطرق في مناطق البلدية كافة.



وأضاف ابو عبيد، اليوم الجمعة، إن البلدية خصصت 700 ألف دينار لفتح الطرق وتعبيدها، وخصصت 200 ألف دينار لإعادة تأهيل الطرق وترقيع الحفر فيها.

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وأكد، أن عملية تعبيد الطرق وإعادة تأهيلها يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة ومريحة للسكان والمارة وتعزيز الراحة والسلامة للمواطنين.



وأضاف ابوعبيد، أن عملية تعبيد الطرق وإعادة تأهيل في مناطق بلدية بني عبيد ستعمل على تحسين جودة الحياة للسكان وتسهيل وصولهم إلى المدارس والمستشفيات والمرافق الأخرى في اللواء والمحافظة بسهولة ويسر، كما سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.



وزاد، أن المواطنين سيستفيدون من هذا المشروع بشكل كبير، عبر تقليل زمن الانتظار والازدحام المروري والحفاظ على قوام الطرق لفترة أطول، مما يقلل من تكاليف الصيانة المستقبلية، إضافة إلى تعزيز التنمية العمرانية وتحسين الجودة الحضرية للمدينة.



وأكد، أن أعمال تعبيد الطرق وإعادة تأهيل مناطق بطرق بلدية بني عبيد ستبدأ قريبا، حيث يجري العمل على قدم وساق لضمان الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الفوائد الشاملة للمجتمع المحلي وزوار المنطقة في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى التزام البلدية بتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة لتلبية احتياجات السكان.