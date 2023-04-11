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الثلاثاء، 11-04-2023 07:23 م

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في أول شهرين من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 3.73 بالمئة، ليصل إلى 136.81 مقابل 131.89 للفترة ذاتها من العام الماضي.

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وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.02 بالمئة، وتشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 21.74 بالمئة، وتشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 8.56 بالمئة، وتشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.


وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من العام الحالي، ليصل إلى 137.77 مقابل 133.76 للشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.00 بالمئة.


وبين التقرير أن من أبرز المجموعات الصناعية التي أسهمت في هذا الارتفاع، الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 2.34 بالمئة، وتشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 19.57 بالمئة، وتشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 8.33 بالمئة، وتشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.

 




 

 


 

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