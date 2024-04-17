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الأربعاء، 17-04-2024 01:48 م

36394 عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الزيود إن عدد عقود العمل المبرمة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 36394 عقدا وعدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج 2381 منشأة.

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وأضاف الزيود إن عدد المستفيدين من البرنامج من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ 2513 منتفعا منهم 1235 من الإناث.


وبين أن البرنامج جاء انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية بين 18-40 عاماً من كافة المحافظات ومن مختلف المؤهلات العلمية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف الى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة محافظات المملكة.

وأوضح الزيود أن صاحب العمل يلتزم بموجب البرنامج بتوقيع عقد لمدة (12) شهرا مع العامل المراد تشغيله، مبينا أن البرنامج يساهم في أجر العامل بقيمة 130 دينارا لمدة (6) أشهر، ويساهم باشتراك الضمان الاجتماعي بمبلغ (10) دنانير، بالإضافة إلى 10 دنانير أخرى بدل مواصلات للعامل.

 




 

 


 

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